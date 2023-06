Meknès: prison ferme pour un dirigeant d’Al Adl Wal Ihsane

La Chambre criminelle de première instance, près la Cour d’appel de Meknès, a condamné, ce mardi matin du 14 juin, le dirigeant du mouvement Al Adl Wal Ihsane (Justice et Bienfaisance), Mohamed Aârab Baâssou, à une peine d’emprisonnement d’un an ferme et à une amende de 50.000 DH, en sus de dommages et intérêts de 60.000 DH.

Ceci, après l’avoir innocenté de l’accusation de traite d’êtres humains. En revanche, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Meknès a ordonné l’incarcération du mis en cause dans la prison locale de la ville, du fait qu’il ait été interpellé, dans une voiture, en compagnie d’une femme divorcée.

Le juge d’instruction a ainsi porté de graves accusations contre le dirigeant d’Al Adl Wal Ihsane, dont celle d’adultère. Et le mouvement islamiste, non reconnu mais toléré par les autorités du Royaume, a organisé de nombreux sit-in contestataires devant le siège de la Cour d’appel de Meknès, pendant le déroulement du procès intenté à leur « frère ».

Sachant qu’Al Adl Wal Ihsane considère que l’incarcération de Mohamed Aârab Baâssou a pour véritable raison « les positions et les activités » de ce dernier.

Larbi Alaoui