Accident sur les lieux de tournage de « Gladiator 2 » à Ouarzazate: on en sait plus

Une explosion a eu lieu sur les lieux de tournage du long métrage « Gladiator 2 », aux studios Atlas de la ville d’Ouarzazate. Cet accident a fait six blessés parmi l’équipe du film.

Et l’un des représentants de la société de production cinématographique américaine les plus célèbres de par le vaste monde, la Paramount Pictures Corporation, a déclaré, samedi 10 juin, que l’explosion a touché plusieurs personnes de l’équipe de « Gladiator 2 » pendant le tournage d’une séquence d’action dangereuse. Mais heureusement, leurs blessures ne prêtent à aucune réelle inquiétude sur leur état de santé.

Par ailleurs, un communiqué de la chaîne américaine CNN a ajouté que les équipes pluridisciplinaires de secours et services de santé, se trouvant sur les lieux, sont rapidement intervenues pour prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées. Poursuivant que l’état de santé de celles-ci est stationnaire et qu’elles sont toujours en train de recevoir les soins appropriés.

« La sécurité des acteurs et celle de l’équipe de tournage nous importe énormément. Et nous insistons essentiellement à prendre des mesures strictes en ce qui concerne la santé et la sécurité dans tout ce que nous entreprenons », a précisé la même source.

Et ce, tout en tenant à souligner que « nous continuons à être au courant de la situation, à tout moment, et à veiller à toutes les mesures nécessaires de vigilance, en attendant la reprise du tournage ».

Larbi Alaoui