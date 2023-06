Un partenariat sportif pour l’éducation : Tibu Africa et la Fondation BMCI s’engagent ensemble

Un programme encourageant l’éducation par le tennis au profit des jeunes de la région d’Ouled Azzouz, Province de Nouaceur, a été lancé par la Fondation BMCI et l’ONG Tibu Africa. Le partenariat profitera aussi à plus d’une centaine de jeunes filles et garçons issus de 4 écoles primaires de la région.

Ce programme fait l’objet d’un partenariat triennal entre l’ONG Tibu Africa, locomotive nationale du développement par le sport, représentée par son président, Mohamed Amine Zariat et la Fondation BMCI, entité responsable de l’engagement sociétal et citoyen du Groupe BMCI, représentée par Karim Belhassan en sa qualité de COO et membre du directoire de la BMCI. Il vise à donner un accès à une éducation de qualité et à une formation sportive aux enfants des communautés rurales, où l’accès à de telles opportunités est souvent limité.

Le tennis est un sport qui incarne des valeurs et permet aux jeunes de développer des compétences physiques, morales et sociales qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Dans le cadre de ce programme, les enfants recevront une formation au tennis ainsi qu’un soutien scolaire pour le renforcement de leurs compétences personnelles, notamment :

• Séances pratiques régulières dans le court de Tennis ;

• Apprentissage des langues étrangères ;

• Initiation aux 17 Objectifs de Développement Durable à travers « Sport for Sustainability » ;

• Sensibilisation à l’hygiène personnelle et à la santé sexuelle et reproductive.

Le programme comprendra des séances de pratique régulières du tennis dispensées par des coachs qualifiés afin de favoriser le développement global des enfants en utilisant le Tennis comme outil éducatif pour améliorer leurs compétences physiques, cognitives et socioaffectives.

« Nous sommes fiers d’accompagner l’ONG Tibu Africa pour le lancement de ce programme d’éducation par le sport dans la commune de Ouled Azzouz qui permet à travers la pratique du Tennis d’améliorer la scolarité de centaines de jeunes de la Commune. Ce partenariat confirme l’engagement de la Fondation BMCI depuis 15 ans pour la Solidarité, la Culture et l’Environnement en mettant le Tennis, sport dans lequel nous sommes présents aux côtés du Groupe BNP Paribas depuis de nombreuses années, au service de l’éducation. Nous accordons toute notre confiance à Tibu, dont l’impact est bien visible à la fois dans l’éducation, mais aussi dans l’insertion professionnelle, pour le déploiement de ce nouveau programme », précise Karim Belhassan, COO et Membre du Directoire BMCI.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat triennal avec la Fondation BMCI permettra de changer la vie de nombreux jeunes en leur offrant des opportunités uniques de développement personnel et sportif. Nous sommes impatients de voir les résultats de ce programme et de continuer à travailler ensemble pour soutenir les jeunes défavorisés dans leur parcours éducatif et sportif », déclare Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa.