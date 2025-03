Azilal: lancement du terrain « Achraf Hakimi » dans la commune de Ouaoula

Le lundi 24 mars 2025 à Ouaoula, la jeunesse de cette commune rurale célèbre un moment fort : le lancement du Mal3ab Achraf Hakimi, une infrastructure sportive d’envergure portée par l’ONG Tibu Africa, la Fondation Achraf Hakimi et Generation Amazing avec le soutien de la Fondation PSG.

Au cœur des montagnes du Haut Atlas, ce terrain n’est pas seulement un espace de jeu. Il devient un levier d’inclusion sociale, un outil d’autonomisation des jeunes et un catalyseur de développement durable pour les communautés rurales. À travers ce projet, les partenaires affirment une conviction forte : le sport est un moteur de changement profond et durable.

Achraf Hakimi, international marocain et défenseur du PSG, partage son émotion : « Voir ce terrain porter mon nom dans une région aussi symbolique que Ouaoula est une immense fierté. Mon objectif a toujours été de redonner à la jeunesse marocaine ce que le football m’a apporté. Ce terrain est là pour leur dire : vos rêves sont possibles. »

Conçu pour bénéficier en priorité aux filles et aux jeunes en situation de vulnérabilité, le Mal3ab Achraf Hakimi accueillera 300 jeunes, avec pour ambition de développer leurs compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Plus qu’un espace sportif, c’est un centre éducatif et de développement personnel où les bénéficiaires auront également accès à des ateliers d’apprentissage des langues française et anglaise, leur permettant de renforcer leurs compétences et de mieux s’intégrer dans une société en pleine mutation.

Generation Amazing, partenaire majeur du projet, souligne : « Le lancement du Mal3ab Achraf Hakimi va au-delà de l’ouverture d’un terrain de sport : il s’agit de créer des opportunités, d’autonomiser les jeunes et de laisser un héritage durable grâce au football. En collaboration avec Tibu Africa, la Fondation Achraf Hakimi et le PSG, nous construisons un espace où les jeunes, en particulier les filles et les jeunes marginalisés, peuvent développer leurs compétences, leur confiance en eux et leur sentiment d’appartenance. C’est là tout le pouvoir du sport : fédérer les communautés et façonner un avenir meilleur pour la prochaine génération »

Pour Mohamed Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa :« Ce terrain est bien plus qu’un espace de jeu. C’est un lieu de rassemblement, d’éducation et de transformation sociale. Un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour la jeunesse marocaine»

Ce projet marque aussi une nouvelle étape dans la stratégie nationale de Tibu Africa, visant à réduire les inégalités territoriales par le sport. En choisissant une localité enclavée comme Ouaoula, les partenaires envoient un message fort : chaque jeune, où qu’il soit, a droit à l’accès aux opportunités, à l’épanouissement et à l’ambition. Le Mal3ab Achraf Hakimi s’inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi en faveur du développement du sport et de l’inclusion sociale. À travers ce projet, la fondation Achraf Hakimi apporte sa contribution à cet élan en offrant un espace accessible à tous, où le sport devient un vecteur d’opportunités et de partage.

L’événement de lancement a connu la présence de Monsieur le Gouverneur, du Président de la commune de Ouaoula, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde sportif, associatif et éducatif, témoignant de l’importance stratégique et humaine de cette initiative.

S.L.