Le prix des pommes de terre poursuit sa flambée. Le kilo de ce légume coûte désormais 7 dirhams, au grand dam des consommateurs dont plusieurs ont exprimé leur colère indignée.

Selon un vendeur de légumes, la pomme de terre coûte plus cher à cause de la hausse des prix des pesticides utilisés dans la culture. Dans une déclaration à Le Site info, il a indiqué que le kilo coûtait 4 dirhams auparavant avant que son prix ne grimpe. «Nous ne sommes pas derrière cette hausse. Les prix des légumes ont augmenté dans les marchés de gros. Nous les achetons au prix fort et les vendons aux consommateurs qui se plaignent des tarifs», a expliqué notre source.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont d’ailleurs appelé le gouvernement à intervenir pour réguler les prix, d’autant plus que l’Aïd al-Adha est dans quelques semaines.

H.M.