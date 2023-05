Marrakech Motors Show : Le rendez-vous incontournable des passionnés de conduite

Acteur incontournable du paysage médiatique automobile marocain depuis 2011 et organisateur des Gentlemen Drivers Awards Classic – Modern Cars depuis 2013, et M Avenue la nouvelle destination de loisir, shopping et de restauration à Marrakech, coorganise le 1er Marrakech Motors show au M avenue qui se tiendra du 5 au 18 juin 2023.

Il s’agit d’exposer sur 500 Mètres de long les voitures des concessionnaires automobiles dans les segments thermique, hybride et électrique pour la clientèle de Marrakech, mais aussi pour tous les Casablancais , Rbatis et gadiris, qui se déplacent à Marrakech ainsi que tous les résidents étrangers qui y vivent.

L’exposition va permettre aux concessionnaires d’avoir une visibilité pendant 14 jours durant le mois de juin sur la plus belle avenue de la ville ocre, l’Avenue M.

Accessible facilement, le site de l’exposition offrira un parking de 450 places ouvert au public permettant aussi les Tests Drive .

À noter que cette manifestation inédite est ouverte à toutes les marques du secteur pour mettre en avant les qualités de leur best-sellers et de proposer des offres adaptées aux clients.