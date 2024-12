M Avenue s’illumine pour des fêtes de fin d’année mémorables !

M Avenue s’est métamorphosée en un univers enchanteur pour célébrer le début des fêtes de fin d’année. Offrant une expérience immersive où la magie des lumières et l’effervescence des animations ont émerveillé les visiteurs, cet événement unique a rassemblé familles, amis et touristes dans une ambiance chaleureuse et festive. Véritable hommage à l’esprit de partage et de convivialité, un compte à rebours festif dirigé par le Directeur Général a marqué officiellement le lancement des illuminations, donnant le coup d’envoi d’une saison de célébrations sans pareille dans la Ville Ocre.

Une avenue en fête

Plongée dans l’esprit des fêtes, M Avenue s’est parée de lumières scintillantes, de décors immersifs et d’installations thématiques spécialement conçues pour émerveiller les visiteurs. Des espaces visuellement saisissants et des selfie spots tendance ont transformé l’avenue en une toile de fond idéale pour immortaliser des souvenirs inoubliables, contribuant à faire de l’avenue une destination incontournable pour célébrer les fêtes.

Des animations pour tous les goûts

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont été enchantés par un DJ set captivant, des performances musicales envoûtantes et des animations artistiques inédites. Conçues pour séduire petits et grands, l’arrivée du Père Noël a ajouté une touche d’émerveillement, offrant aux plus jeunes l’opportunité de vivre des instants inoubliables. Ces activités ont incarné l’esprit de convivialité et d’accessibilité qui fait la renommée de l’avenue, invitant chacun à célébrer la magie des fêtes en famille, entre amis, ou avec des visiteurs venus du monde entier.

Une clôture magique empreinte de partage

Pour conclure cette saison féérique, un grand tirage au sort viendra couronner les festivités, offrant aux participants l’opportunité de remporter des récompenses exclusives. Bien que les détails – lots, dates et conditions – soient à venir, l’annonce de cet événement nourrit déjà l’enthousiasme et l’anticipation. Ce moment final, empreint de surprises et d’émotions, incarne l’esprit magique et généreux de M Avenue, promettant de sublimer cette période festive et de laisser une empreinte inoubliable dans le cœur des visiteurs.

Célébrez la magie des fêtes à M Avenue

M Avenue transcende son rôle de destination pour devenir une expérience immersive et festive unique à Marrakech. Plus qu’un simple lieu, elle incarne l’esprit de rassemblement, de créativité et de célébration qui anime la saison des fêtes.

Plongez dans l’univers lumineux de M Avenue et laissez-vous emporter par la magie des fêtes ! Ne manquez pas l’occasion de participer à notre grand tirage au sort et de repartir avec des cadeaux exceptionnels, pour des souvenirs de fin d’année inoubliables.