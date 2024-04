Ftour du Cœur et des Sens à Marrakech : une soirée magique sous le signe du partage

Dans la soirée magique du vendredi 29 mars, Marrakech El Bahja a brillé d’un éclat particulier, rassemblant plus de 1500 personnes autour de la plus grande table de Ftour d’Afrique, étendue majestueusement sur 500 mètres, pour la deuxième édition du « Ftour du cœur et des sens ».

Cette initiative portée par l’Association des Restaurateurs de la Wilaya de Marrakech (ARWM) et M Avenue, au profit de l’Association SOS Villages d’Enfants, était dédiée à la reconstruction et rénovation des écoles endommagées par le séisme dans la région d’El Haouz, où chaque participant a contribué à changer l’avenir de ces enfants.

Un parterre de personnalités engagées

Le coeur de Marrakech a battu au rythme des partages et des rencontres, dans une ambiance électrisée par une programmation artistique de haut vol. La soirée a vu la participation de figures emblématiques de la culture, de l’art, et du social, ainsi que des personnalités influentes du monde des affaires et de la philanthropie.





Les prestations de Rahal Maître Traiteur ont enchanté les palais, tandis que la scène s’animait au son des voix d’Ahmed Soultan, Mourad Bouriqui, Moncef Bouriqui, Mohamed Reda, Eko, Youssef Jrifi, Shaimae Abdelaziz, ou encore de la Troupe Bana et de la Troupe Bakhou. La présence inspirante de Saad Abid, en tant qu’animateur et modérateur, a ajouté une touche de profondeur et de résonance à l’événement, engageant la foule dans une réflexion sur l’importance du partage, de l’unité et du soutien mutuel.

Une soirée mémorable

Le cœur de Marrakech a pulsé au rythme de l’entraide, dans une ambiance empreinte de joie et d’émotion. La soirée a transcendé les attentes, créant un vortex d’énergie positive et un sentiment d’appartenance à une communauté unie pour une noble cause.

« Cette initiative solidaire montre notre engagement envers les communautés les plus touchées par les tragédies et ouvre de nouveaux horizons éducatifs pour les enfants affectés », a déclaré Amine Demnati, Président de l’Association SOS Villages d’Enfants Maroc.

Un engagement collectif pour l’avenir

« Cet événement dépasse le cadre d’un simple repas pour devenir une célébration de notre attachement aux valeurs de solidarité sociale et de progrès collectif », affirme Imane Rmili, présidente de l’Association régionale des restaurateurs de Marrakech-Safi, mettant en avant l’allocation des fonds collectés à la reconstruction des écoles, des « chantiers d’espoir et d’avenir ».

Alors que les échos de la soirée continuent de résonner dans le cœur de tous ceux qui y ont participé, l’impact de cet événement se fera sentir bien au-delà de cette nuit enchantée. Ce ftour est devenu un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble, illustrant parfaitement l’union de la volonté collective au service d’une cause commune.

La ville de Marrakech, avec son cadre légendaire de partage et de solidarité, a prouvé une fois de plus qu’elle est prête à relever les défis de demain et à contribuer de manière significative à l’avenir de la jeunesse. Cette soirée restera dans les annales comme un témoignage de ce que la communauté marocaine peut accomplir lorsque cœurs et esprits s’unissent pour une noble cause.