Donald Trump et Elon Musk à Chefchaouen… grâce à l’intelligence artificielle ! (PHOTOS)

L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, et l’actuel propriétaire de Twitter, Elon Musk, sont au Maroc, plus exactement à la belle ville bleue de Chefchaouen!

Cependant, il ne s’agit point d’une visite réelle dans le Royaume, mais créée par la « magie » de l’intelligence artificielle, controversée par de nombreuses personnes du monde scientifique, mais applaudie par d’autres.

Les « photos » des deux hommes à Chefchaouen, assis devant une porte de la belle ville du Nord du Royaume, ont envahi les réseaux sociaux, pendant ces dernières heures. Et certains internautes ont vite cru, au début qu’il s’agit de vrais clichés attestant que Trump et Musk sont bel et bien en visite dans notre pays. Ceci avant de s’apercevoir, après coup, qu’il ne s’agit que de photos créées par la technique ingénieuse de l’intelligence artificielle. Sachant que celle-ci qui pourrait, dans certains cas, avoir des conséquences inattendues, néfastes et graves, car en plus des photos, elle est également capable d’imiter parfaitement la voix humaine, avec des répercussions négatives qu’il est aisé de deviner, malheureusement.

Nous rappelons que cette nouvelle technique, qui a de plus en plus d’adeptes et d’utilisateurs de par le monde, a réussi à susciter de véritables révolutions dans de nombreux et divers secteurs, permettant même de reproduire textuellement et de se servir de données et d’informations personnelles de célébrités et de personnalités publiques.

De même que de nombreuses personnes utilisent cette intelligence artificielle afin de créer des photos fictives où on les voit en compagnie de célébrités, comme elles peuvent aussi créer des photos de personnes décédées depuis belle lurette, voire depuis des décennies ou des siècles!

D’un autre côté, les mélomanes ont recours à cette nouvelle technologie pour écouter leurs chansons et musiques préférées et, également, effectuer un « pot-pourri », sorte de mélange hétéroclite, de tubes de chanteurs arabes et occidentaux. Bien plus, ils peuvent aussi écouter des chansons modernes et contemporaines, interprétées par les voix de célèbres chanteurs, décédés depuis de longues années ou décennies.

Larbi Alaoui