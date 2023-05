Rabat sans cafés et restaurants pour 24h

La Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc a décidé de la date d’un mouvement de grève préventive de 24 heures, le mercredi 31 mai, à Rabat.

Aussi, ladite Fédération a-t-elle appelé les membres de toutes ses sections régionales et provinciales à la mobilisation et à la participation massive aux mouvements contestataires hebdomadaires. Les dates de ces derniers seront fixés lors de la réunion du Bureau national, qui sera tenue le mardi 27 mai, à Tanger.

De même que le Bureau précité a assumé la responsabilité aux ministères concernées, à propos de la situation à laquelle est arrivé le secteur des cafés et restaurants, recevant chaque jour que Dieu fait des coups durs et « des agressions diverses » de la part de plusieurs institutions, se servant du moyen de « retardement de l’adoption du projet-cadre ».

La Fédération des propriétaires de cafés et restaurants a également tenu à rappeler que la maire RNIste de Rabat, Asmaa Rhlalou, a « exploité » les dysfonctionnements affectant la loi d’impôt (LI), en décidant la revue à la hausse du montant de la taxe à plus de 600 DH, dépassant de loin le pouvoir d’achat et la marge bénéficiaire des professionnels.

La maire de Rabat, dans une action sans précédent dans l’histoire des communes, dans une sorte de défi, a beaucoup insisté concernant l’adoption de la décision d’imposition, en accélérant l’opération de réception, par l’intermédiaire de la Trésorerie générale, de l’arrêté au délai ne dépassant pas un mois.

Ce qui prouve, selon les concernés, qu’Asmaa Rhlalou persiste et signe à ce que la crise perdure, décision qui ne manque point de poser plusieurs points d’interrogation.

Larbi Alaoui