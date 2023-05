Forum de l’étudiant : l’ESITH propose une formation unique dans le Textile (VIDEO)

L’ESITH a participé au forum de l’étudiant pour présenter ses programmes de formation dans les domaines de la mode, du textile et de l’habillement. L’école a mis en avant ses offres de formation en design de mode, stylisme, modélisme, technologie de l’habillement et autres domaines pertinents, qui sont conçues pour répondre aux besoins de l’industrie de la mode et des textiles.

L’ESITH a pour objectif de fournir une formation pratique et de qualité à ses étudiants, en les préparant à relever les défis de l’industrie et à réussir dans leur carrière professionnelle.