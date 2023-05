Si une école parvient à combiner excellence académique et créativité tout en encourageant l’innovation et l’engagement social, c’est bien l’École d’Architecture de Casablanca. Dans cette interview, Meriem Akesbi, étudiante à l’EAC, nous fait part de son expérience au sein de cet établissement qui favorise également la diversité culturelle et l’ouverture à l’international.