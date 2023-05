Forum de l’étudiant : Mundiapolis propose une formation à 360° (VIDEO)

Mundiapolis a participé au forum de l’étudiant pour séduire de nouveaux étudiants et leur présenter ses programmes de formation en droit, économie, gestion, ingénierie, etc.

L’université a mis en avant sa mission de fournir une éducation de qualité, en combinant théorie et pratique, pour préparer les étudiants à réussir dans leur carrière professionnelle. Mundiapolis a également présenté ses collaborations avec des entreprises et des institutions de recherche pour offrir à ses étudiants des opportunités de stage, de projets et de recherche.