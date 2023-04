Casablanca: un ultra risque très gros

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé vendredi un individu et saisi 360 unités de feux d’artifice qui seraient utilisées dans des actes de hooliganisme, a indiqué une source sécuritaire.

Les opérations sécuritaires proactives menées par les services de la police judiciaire avaient permis d’interpeller un ultra pour la possession présumée d’une grande quantité de feux d’artifices et pétards destinée au match du quart de finale de la ligue des clubs africains champions qui se déroulera à Casablanca.

Les perquisitions menées au domicile du suspect sis au quartier Aïn Borja à Casablanca ont permis la saisie de 360 unités de feux d’artifice de contrebande, ajoute la même source.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller les autres complices, conclut la même source.

S.L.