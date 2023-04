Lydec célèbre la Journée mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail

À l’occasion de la Journée mondiale la Sécurité et de la Santé au Travail (SST) célébrée le 28 avril de chaque année, Lydec déploie un dispositif sous le thème : « Comment agir par contagion positive sur notre écosystème dans le domaine de la sécurité au travail ? ». Pour Salma El Majaty, Directrice du Développement de la performance, la Sécurité et la Sûreté à Lydec : « progresser en faisant progresser est le slogan qui résume le mieux la démarche de contagion positive de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail ».

Dans ce cadre, Lydec a prévu plusieurs réunions en interne et avec le réseau des préventeurs des sous-traitants. Aussi, un webinaire sur cette thématique est organisé avec des intervenants externes pour partager leurs bonnes pratiques dans le domaine.

Pour Lydec, l’enjeu de la sécurité ne date pas d’aujourd’hui. Preuve en est, le taux d’accidentologie qui a considérablement baissé depuis l’arrivée du délégataire, grâce aux efforts menés dans ce sens. Depuis 2017, Lydec s’est engagée dans un projet de transformation conduit autour de la culture de la sécurité. Une démarche porteuse de véritables enjeux autour de la transformation des comportements. D’ailleurs, la nouvelle organisation mise en place, par le rapprochement des démarches de performance et de santé—sécurité au sein d’une même direction, est un signal fort et la matérialisation d’une conviction. « La conviction que la sécurité relève non seulement d’une approche opérationnelle et de culture managériale, mais qu’elle représente un levier de performance qui repose sur le changement de nos comportements et l’initiative de nos collaborateurs », tient à préciser Salma El Majaty.

Pour rappel, El Majaty chapeaute, depuis le début de l’année, la Direction du Développement de la Performance, la Sécurité et la Sûreté de Lydec. Une direction transverse fusionnant trois entités dont les missions convergent vers la protection des personnes, dans le but d’ancrer une culture de sécurité intégrée pour les collaborateurs et les autres parties prenantes de Lydec au service de la performance plurielle de l’entreprise. Par son expertise, sa connaissance des processus et des problématiques opérationnelles, et sa représentation expérimentée de l’engagement sécurité de Lydec, Salma El Majaty a également rejoint le Comité de Direction générale de l’entreprise.