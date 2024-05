Lydec met en avant la sécurité au travail au salon Préventica à Casablanca

Lydec, opérateur structurant de la gestion des services d’eau potable, d’assainissement liquide et d’électricité dans le Grand Casablanca, participe à l’événement Sécurité de l’année en Afrique, Préventica. Ce salon international, qui rassemble les principaux acteurs du secteur de la prévention et de la sécurité, se tient du 21 au 23 mai 2024 à Casablanca.

Depuis son lancement en 2014, Préventica s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la sécurité et de la prévention. Cette année, l’événement rassemble plus de 150 exposants nationaux et internationaux, ainsi que 4.500 décideurs qui échangeront sur les grandes questions de la sécurité et la maîtrise des risques.

En tant que partenaire et membre du comité d’organisation de l’évènement, Lydec participe à cette 10ème édition à travers un stand innovant qui met en avant son expertise et son savoir-faire en matière de Sécurité & Santé au Travail (SST) et de prévention des risques. L’entreprise organise sur son stand des sessions de sensibilisation en réalité virtuelle autour de plusieurs risques (travaux en hauteur, travaux en milieux confinés…). En effet, cette technologie de réalité virtuelle permet de simuler des erreurs envisageables de manière à transformer les bonnes pratiques en réflexes sur le terrain.

Lydec participe également à plusieurs conférences et ateliers dont la conférence inaugurale, tenue le 21 mai, sur « les enjeux de sécurité et de santé dans le cadre du développement économique des entreprises marocaines ». D’autres conférences sont également organisées par l’entreprise, traitant des thématiques suivantes :

Mobiliser les sous-traitants sur la prévention des risques, partage des bonnes pratiques « contagion positive » ;

Prévention des risques psychosociaux en entreprise : quels outils pour les managers ;

La place des femmes dans les métiers de la sécurité et de la sûreté ;

Le pilotage de la sûreté dans les secteurs d’importance vitale (vol, vandalisme, intrusion…) ;

La culture de prévention et la performance économique : un lien incontestable.

Pour Salma El Majaty, Directrice du Développement de la performance, de la Sécurité et de la Sûreté à Lydec, « Enjeu stratégique de Lydec, la Sécurité et la Santé au Travail (SST) est dans les gènes de Lydec. Depuis quelques années déjà, l’entreprise s’est engagée dans un projet de transformation conduit autour de la culture de la sécurité. Une démarche porteuse de véritables enjeux autour de la transformation des comportements ».

En participant activement au salon Preventica, Lydec démontre son engagement envers la promotion de la sécurité et de la prévention des risques dans tous les aspects de ses activités. L’entreprise vise à sensibiliser ses parties prenantes, notamment ses collaborateurs et ses sous-traitants, tout en partageant son expérience et ses innovations en la matière.