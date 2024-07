Lydec intervient d’urgence à Dar Bouazza pour stopper une fuite d’eaux usées

Des déversements accidentels d’eaux parasites ont été constatés ce week-end au niveau de l’exutoire des eaux pluviales situé à la plage d’Oued Merzeg, relevant de la commune de Dar Bouazza. Dès la prise de connaissance de cet incident, Lydec a immédiatement dépêché ses équipes opérationnelles sur place pour engager les mesures nécessaires, afin d’intercepter ces rejets et en déterminer l’origine.

En coordination avec les autorités, qui se sont également rendues sur les lieux, une enquête

a été menée et a révélé que des branchements illicites sur le réseau de desserte des eaux pluviales étaient à l’origine de ces rejets.

Les équipes de Lydec se sont mobilisées plus de 12 heures consécutives et ont réussi à rétablir la situation. Plus aucun rejet n’est déversé et aucune pollution n’est désormais constatée.

En détail, il a été procédé à l’obturation de deux collecteurs d’eaux usées de diamètres DN2000 et DN800. L’obturation du premier collecteur a été réalisée à l’aide de deux batardeaux successifs, tandis que celle du second a été effectuée à l’aide d’un obturateur. Des vérifications ont également été réalisées pour s’assurer de la fiabilité des deux connexions au système de rejet des eaux usées.

Par ailleurs, les dispositions nécessaires seront prises à l’encontre des contrevenants responsables de ces branchements illicites à l’origine de cette pollution.

Lydec rappelle que le littoral du Grand Casablanca est entièrement dépollué, grâce aux deux systèmes de pré-traitement des eaux usées des côtes Ouest (station d’El Hank) et Est (station Eaucéan de Sidi Bernoussi).