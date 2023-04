Samira Said dévoile le teaser de son nouveau clip « Zeelna Min Baad »

La chanteuse pop marocaine Samira Said a dévoilé ce lundi le teaser de son nouveau clip « Zeelna Min Baad ». Le clip qui devrait sortir prochainement est très attendu par les fans de la chanteuse.

Née en 1958 à Rabat, Samira Said est l’une des chanteuses les plus talentueuses du Moyen-Orient. Elle a commencé le chant à l’âge de neuf ans et a été découverte à l’émission musicale « Mawaheb », diffusée à la télévision marocaine. La diva chante principalement dans le dialecte égyptien et a enregistré de nombreux tubes qui ont remporté un grand succès en Égypte tels que « Mahassalsh Haga », « Youm Wara Youm », « Ben Lef », « Sayidati Sadati », « Malich 3inwan » et « Akher Hawa ».

En 1980, elle représente le Maroc au concours Eurovision de la chanson en présentant la chanson à succès « Bitaqat Houb ». Ci-dessous, le teaser de la nouvelle chanson de Samira Said.