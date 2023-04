Vacances de Aïd al-Fitr: Rabat et Salé noyées dans le calme (VIDEO)

Les avenues et rues des deux rives du séculaire Bouregreg, Rabat et Salé, ont été véritablement « boudées » par les citoyens, même au troisième jour après l’avènement de l’Aïd al-Fitr que les Marocains ont familialement et convivialement célébré samedi 22 avril!

Et la randonnée effectuée par Le Site info, dans l’après-midi du lundi 24 avril, nous a conduits dans des quartiers des deux villes qui, d’habitude, connaissent beaucoup d’affluence, vu le nombre de commerces, de centres commerciaux, entre autres établissements, semblant être désertés par la population. De même que contrairement aux autres jours de l’année, le littoral de Rabat-Salé a connu, à son tour, peu de visiteurs.

Ces derniers, dans des déclarations à Le Site info, ont expliqué cette « fâcherie » avec les artères des deux villes et cette lenteur de la dynamique habituelle par le fait que les familles r’baties et slaouis veulent pleinement profiter de ce congé de quatre jours.

Ceci, afin de rendre visite aux proches et amis et vivre intensément cette ambiance familiale, si bénéfique et si précieuse, resserrant davantage des liens ancestraux, propres à la société marocaine.

Larbi Alaoui