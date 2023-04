Nouvelle vague de la Covid-19: les Marocains doivent-ils s’inquiéter ?

Le président de l’Association marocaine des sciences médicales (SMSM) et de la Fédération nationale de la santé, membre du Comité technique et scientifique, a assuré que la situation épidémiologique au Maroc est stable et ne suscite nulle inquiétude.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Moulay Said Afif a cependant souligné que le nombre de cas confirmés de la covid-19 a quelque peu augmenté, vu les nombreux rassemblements occasionnées par l’évènement de l’Aïd Al-Fitr, chose « normale », selon ses dires.

Aussi, le membre du Comité technique et scientifique a-t-il tenu à avertir que la vigilance est de rigueur, surtout concernant les personnes qui ressentent des symptômes du coronavirus et qui se doivent de ne pas approcher les personnes âgées de leur entourage.

Par ailleurs, le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a précisé qu’une nouvelle vague de la pandémie est attendue au Maroc, mais qu’elle sera sans grande conséquence, ni répercutions notables.

Via son compte personnel sur le réseau social LinkIden, Mouad Mrabet a ajouté que « notre pays connaîtra, pour la deuxième semaine consécutive, l’augmentation du nombre de nouveaux cas actifs de la covid-19, après une cinquième période stable, ayant duré trois mois ».

De même que Mrabet a tenu à rassurer qu’aucun nouveau variant de la pandémie n’est apparu, plus dangereux que les précédentes souches du coronavirus, tout en soulignant l’apparition d’une nouvelle « petite vague » de la covid-19, mais qui sera sans grand risque et beaucoup moins dangereuse que les autres vagues que le Maroc a vécues.

