Aid al-Fitr: affluence exceptionnelle dans les gares routières et ferroviaires

Par LeSiteinfo avec MAP

Magasins de vêtements bondés, fours traditionnels animés et des souks et marchés pris d’assaut. À l’occasion de Aïd Al-Fitr, les rituels religieux et les modes gastronomiques refont surface, tout comme le panorama des gares routières et ferroviaires bondées avec des tickets coûteux qui sont devenus une tradition annuelle. Et cette année ne fera pas exception.

Les autocars et les trains connaissent à présent un afflux important de voyageurs. Que ce soit pour se rendre chez des proches, pour assister à des célébrations ou simplement pour voyager pendant cette fête, des foules massives affluent vers les gares.

Toutefois, voyager lors des fêtes religieuses n’est pas toujours une idée amusante. En plus de l’agitation habituelle des gares routières et ferroviaires, les passagers peuvent faire face à des retards et des temps d’attente plus longs, à un manque d’espace pour les bagages, à des problèmes de santé à cause de la congestion ou à des conditions de sécurité changeantes.

« J’ai dû réserver mon voyage il y a plus d’une semaine pour pouvoir garantir une place la veille de l’Aïd », explique Salma, une étudiante à Rabat qui souhaite partager l’ambiance festive et conviviale des célébrations avec sa famille à Meknès.

En effet, la ruée vers les voyages de la fête de l’Aïd s’est lancée plusieurs jours à l’avance et elle pourrait s’étaler sur plus de jours que d’habitude cette année, en partie à cause du télétravail ou des horaires de travail plus flexibles lors du Ramadan, et de la volonté des voyageurs d’absorber des tarifs plus élevés de tickets. De nombreuses personnes commenceront leurs séjours plus tôt ou rentreront à leurs villes plus tard que d’habitude parce qu’elles passeront quelques jours à télétravailler.

Dounia, une employée à Technopolis à Rabat qui vient de se rendre à Béni Mellal pour célébrer l’Aïd dans sa ville natale, confirme ce constat, notant que le mode de travail hybride adapté durant le Ramadan par son entreprise lui a permis de voyager à l’avance.

« J’ai fait le trajet Rabat-Khénifra il y a quelques jours via la nouvelle gare routière, il n’y avait pas de hausse des prix des tickets, mais les autocars étaient tout de même pleins. Heureusement, j’ai réservé mon voyage quelques heures avant le départ sur une plateforme en ligne », a-t-elle révélé.

Ce changement au niveau des habitudes de travail pourrait légèrement répartir les foules et contribuer à la réduction du stress habituel des voyages durant les fêtes. Toutefois, l’afflux des voyageurs reste massif et nécessite une programmation spéciale par les entreprises de transport qui rencontrent différents défis lors de cette période généralement marquée par une augmentation de la demande des tickets et des sièges disponibles.

De l’augmentation du nombre de trains en circulation, à l’ajout des voitures supplémentaires et l’augmentation du personnel pour mieux guider les voyageurs, les compagnies routières et l’Office national des chemins de fer (ONCF) prennent souvent des mesures exceptionnelles pour répondre à cette demande accrue.

À cet égard, l’ONCF met en place, chaque année, un dispositif spécial pour Aïd Al-Fitr, en prévision de l’affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, avec notamment la programmation de trains supplémentaires, et le renforcement de la cadence des trains pour mieux répondre au pic de la demande.

S.L.