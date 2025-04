Aïd Al Fitr à Tanger: une chanson «immorale» fait scandale, les autorités interviennent

Les services sécuritaires de Tanger ont réagi à la vidéo montrant un jeune homme interprétant une chanson jugée « immorale » devant des enfants lundi dernier, jour de Aïd Al Fitr, dans un quartier de la ville.

Cette vidéo avait provoqué la colère indignée de la Toile et les internautes ont appelé les autorités à intervenir en urgence pour sanctionner les organisateurs de cette fête.

Selon une source sûre de Le Site info, le jeune homme qui interprétait ladite chanson a été interpellé et entendu par la police, ce qui a été applaudi sur les réseaux sociaux. Il a été libéré sous caution et va bientôt comparaître devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Tanger.

A noter que la chanson en question, interprétée devant un public composé majoritairement d’enfants et d’adolescents, fait allusion à la consommation d’alcool et au non-respect des lois. De nombreuses voix se sont ainsi élevées pour dénoncer une atteinte aux valeurs morales et éducatives.

Cette scène a ravivé le débat sur la responsabilité collective en matière d’éducation et sur le système de valeurs que la société transmet à sa jeunesse. Car ces enfants, fascinés par des paroles jugées inappropriées, sont aussi les citoyens de demain.

H.M.