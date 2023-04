Une affaire d’inceste secoue Chefchaouen en plein Ramadan

L’association Al Karama pour la défense des droits de l’Homme a levé le voile sur une terrible affaire d’agression sexuelle incestueuse sur mineure.

Selon Hassan Aqbaou, un homme a abusé sexuellement de sa nièce âgée de dix ans. Le père de la fillette a déposé plainte auprès des autorités, accusant son frère d’avoir violé plusieurs fois sa fille.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de l’association a indiqué que les services de la gendarmerie royale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui a choqué la ville. Et d’ajouter que le mis en cause a été arrêté et placé à la prison locale de Tétouan.

H.M.