Galaxy Unpacked : Samsung sort le grand jeu

Samsung Electronics Co., Ltd. dévoilera ses prochains smartphones pliables de dernière génération lors du Galaxy Unpacked, qui se tiendra la dernière semaine de juillet à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.

Cet événement Unpacked se tiendra au COEX à Samseong-dong, dans le quartier de Gangnam, reconnu par Teheran-ro, un centre d’innovation pour les startups nationales, et Bongeunsa, un temple bouddhiste millénaire. Ce lieu unique offre au monde une occasion de vivre l’incroyable mélange du passé, du présent et du futur qui caractérise Séoul.

« La catégorie des mobiles pliables incarne la philosophie de Samsung, qui consiste à proposer des innovations révolutionnaires repoussant les limites pour remodeler l’avenir des expériences mobiles », a déclaré TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics. « Accueillir Unpacked à Séoul revêt une grande importance, à la fois parce que c’est une ville qui est devenue un épicentre émergent de l’innovation et de la culture, et parce qu’il s’agit d’une catégorie de produits pliables ».

Depuis plus d’une décennie, à commencer par le tout premier événement Unpacked en mars 2010 à Las Vegas, Samsung a organisé des Unpacked dans des villes clés à travers le monde, notamment New York, Londres, Berlin et Barcelone. Ces événements ont servi de plateforme mondiale pour dévoiler des innovations révolutionnaires et définir de nouvelles orientations pour l’industrie mobile.

Avec la 27e édition de l’Unpacked à Séoul, Samsung réoriente sa vision pour les appareils pliables, en se concentrant sur différentes villes culturelles à la pointe des tendances à travers le monde, en harmonie avec le thème spécifique de chaque événement. Cette année, Séoul a été choisie en raison de son rôle dans l’influence sur les tendances mondiales, grâce à sa culture dynamique et son esprit d’innovation, tout en reflétant la grande confiance de Samsung dans la catégorie des smartphones pliables.

Depuis l’introduction du premier Galaxy Fold en 2019, Samsung n’a cessé d’améliorer ses smartphones pliables et d’innover dans l’expérience client. Avec la prochaine génération de sa série, offrant des dispositifs améliorés, basés sur des années de recherche & développement et d’investissement, Samsung vise à stimuler davantage l’adoption généralisée des téléphones pliables et à consolider sa position en tant que leader de l’industrie et créateur de cette catégorie.

Séoul est le cœur battant de la croissance de Samsung à l’échelle mondiale. C’est de là que provient la philosophie d’ouverture de Samsung et sa vision de l’innovation, qui guident l’avenir de l’entreprise. En seulement un demi-siècle, Séoul a connu une transformation remarquable et a émergé en tant que centre dynamique d’innovation technologique et culturelle. La ville se réinvente continuellement pour être à la pointe des technologies qui façonneront l’avenir, dépassant la croissance réalisée dans le passé et les tendances culturelles dominantes du présent.

Accueillir Unpacked à Séoul est l’occasion idéale pour mettre en avant des technologies révolutionnaires et offrir au monde un aperçu du futur, en dévoilant les innovations révolutionnaires de Samsung et en démontrant l’engagement de l’entreprise à repousser les limites et à façonner le cours de la technologie. En 2022, le marché coréen a affiché une forte croissance, avec un taux d’adoption remarquable de 13,6 % pour les dispositifs pliables, affichant la part la plus élevée dans les ventes annuelles de smartphones. Cela constitue un indicateur fort de l’adoption généralisée sur les marchés mondiaux.