GITEX AFRICA Morocco : la Tech africaine s’invite à Marrakech (VIDEO)

GITEX AFRICA Morocco, dont la première édition est prévue du 31 mai au 2 juin à Marrakech, est l’événement tech et start-up phare de la technologie africaine et l’espace de rencontre des technologies transformatrices.

Le soutien de la communauté technologique mondiale sur l’ensemble du continent a abouti à une édition à guichets fermés de GITEX AFRICA 2023, ont affirmé les organisateurs lors d’une conférence de presse jeudi à Salé, notant que la phase d’extension s’intensifie avec la construction d’un super site spécialement conçu pour l’événement qui devra accueillir plus de 900 exposants et start-ups ainsi que des délégations d’une centaine de pays, pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, GITEX AFRICA est porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Le Maroc est honoré d’accueillir la première édition de GITEX AFRICA, une réelle opportunité pour approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l’innovation technologique, a souligné la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour.

L’organisation de cette manifestation au Maroc s’inscrit en droite ligne de l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la promotion de l’investissement, a-t-elle relevé, soutenant que ce choix trouve son fondement dans la dynamique remarquable que connaît le Royaume dans le domaine de l’économie numérique et témoigne de son ambition de se positionner comme hub de numérisation sur l’échiquier africain.