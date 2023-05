OPPO lance les candidatures aux « Imagine IF Photography Awards 2023 »

OPPO, a officiellement lancé les Imagine IF Photography Awards 2023, un concours de photographie mobile qui pousse les frontières de la créativité au-delà des limites des images et expressions existantes.

L’un des prix les plus importants des Mobile Photography Awards

La vision « Au-delà de l’image, au-delà de l’imagination » reflète l’engagement d’OPPO à promouvoir le progrès par l’innovation technologique et à stimuler la créativité des utilisateurs dans le monde entier. La technologie de photographie mobile professionnelle d’OPPO est conçue pour inspirer un maximum d’esthétique et d’inspiration, permettant aux utilisateurs non professionnels de créer des chefs-d’œuvre intemporels.

Témoignant de l’engagement d’OPPO à inspirer les photographes mobiles, ces prix offrent l’une des plus grandes récompenses de l’industrie. Le prix OPPO Imagine IF Master of the Year (Golden Award) comprend un prix d’environ 233.441 MAD, une participation au Hasselblad Image Training Camp et des opportunités d’exposition internationale de photos. Quatre prix d’argent (d’environ 87.540 MAD) et dix prix de bronze OPPO (d’environ 29.180 MAD) offrent également des prix alléchants ainsi que des opportunités de formation et d’exposition.

De plus, il y a quatre mentions honorables dans chacune des huit catégories, ainsi que des prix pour les canaux de distribution des partenaires et des prix pour les activités mensuelles, afin d’inclure des œuvres plus inspirantes.

Un jury international prestigieux

OPPO a réuni un jury prestigieux composé de photographes de renommée mondiale qui apportent au concours des perspectives diverses et une grande expérience.

Alec Soth, l’un des plus célèbres artistes photographes contemporains et membre de l’agence Magnum Photos, figure parmi les éminents juges. Pete Lau, vice-président senior et directeur des produits chez OPPO, apporte sa précieuse contribution au jury. Tang Hui, photographe portraitiste chinois de renom plan et maître Hasselblad, apporte sa riche expérience au processus d’évaluation. Tina Signesdottir Hult, photographe d’art de renommée internationale et maître Hasselblad, apporte également son œil avisé au jury. Wang Jianjun, grand photographe paysagiste et membre de l’Association des photographes chinois, prête son expertise au concours. Yin Chao, photographe de mode chinois de haut niveau et ambassadeur Hasselblad, apporte son savoir-faire au processus d’évaluation.

Huit catégories pour explorer les expressions artistiques

Le concours comporte huit catégories différentes, dont « Vue lointaine », « Portrait », « Paysage nocturne », « Couleurs », « Paysage », « Le goût des souvenirs », « Ombre et lumière », et « Chapitres d’une vie », visant à inspirer la créativité des utilisateurs OPPO dans le monde entier.

Les candidatures pour les OPPO Imagine IF Photography Awards 2023 sont ouvertes jusqu’au 25 juillet 2023 à 24:00 GMT, et peuvent être déposées sur le site officiel d’OPPO Imagine IF, ou sur les canaux partenaires-500px.