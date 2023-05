Samsung promet une expérience utilisateur unique avec ses nouvelles TV

Samsung Electronics Co., Ltd annonce aujourd’hui le lancement de sa toute nouvelle gamme de téléviseurs 2023, offrant des expériences de visionnage améliorées et reflétant la vision de la marque pour « des écrans partout, pour tous ». Les nouveaux modèles offrent une qualité d’image et de son remarquable, ainsi que des fonctionnalités innovantes pour offrir une expérience de visionnage encore plus immersive.

De nouveaux écrans premium pour des expériences Premium

Samsung renforce sa position de leader sur le marché mondial des téléviseurs pour la 17e année consécutive grâce à sa volonté constante de proposer une expérience visuelle ultime avec un design qui répond aux attentes et aux besoins des utilisateurs.

Les nouveaux écrans Neo QLED 8K 2023 offrent une qualité d’image exceptionnelle et un design innovant, ainsi qu’une connectivité fluide et un son immersif et puissant. Les utilisateurs peuvent profiter de leurs contenus préférés en 8K, y compris sur YouTube. Grâce à l’intelligence artificielle et au nouveau processeur, les images et les sons de basse qualité sont optimisés. La technologie Q-Symphony permet également d’associer les haut-parleurs des téléviseurs et des barres de son compatibles pour diriger avec précision chaque effet sonore et améliorer l’immersion.

La nouvelle gamme OLED, quant à elle, établit de nouveaux standards en matière d’expérience visuelle haut de gamme. Elle intègre le Neural Quantum Processor 4K, une technologie d’intelligence artificielle avancée qui optimise les images de plus faible résolution pour révéler les moindres détails. Les modèles S95C et S90C sont équipés du Dolby Atmos sans fil et de la technologie Object Tracking Sound+ (OTS+), qui analyse le contenu de l’image pour offrir un son immersif et réaliste en suivant l’action à l’écran.

Avec la gamme OLED de Samsung, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience visuelle et sonore inégalée, ainsi que d’une gamme complète de services de divertissement.

Des avancées majeures pour limiter l’impact sur l’environnement et une connectivité à la portée de tous

Pour réduire l’impact environnemental de ses produits, Samsung a intégré des matériaux recyclés dans les gammes de téléviseurs, de moniteurs et de solutions d’affichage dynamique pour 2023. Les emballages ont également été conçus pour utiliser moins d’encre et d’agrafes. La télécommande solaire SolarCell, disponible sur l’ensemble de la gamme de téléviseurs 2023 de Samsung, utilise la lumière et les ondes radio émises par les routeurs Wi-Fi (2,4 GHz) pour se recharger, éliminant ainsi le besoin de piles. Les utilisateurs peuvent également surveiller leur consommation d’énergie en activant le mode AI Energy via leur téléphone ou leur téléviseur.

Tous les téléviseurs Samsung sont équipés de SmartThings, une solution qui permet de connecter facilement les appareils et les équipements de la maison, qu’ils soient de la marque Samsung ou de partenaires tiers. SmartThings est également compatible avec les produits d’un grand nombre de fabricants tiers grâce à la Home Connectivity Alliance. La solution est conçue pour être parfaitement sécurisée grâce à Samsung Knox Vault, qui stocke les données sensibles des utilisateurs, telles que les codes PIN et les clés de sécurité IoT, sur une puce séparée pour empêcher les accès non autorisés.