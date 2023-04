Samsung lance une nouvelle version de « Try Galaxy » pour découvrir l’expérience S23

Samsung Electronics a annoncé l’amélioration de son application « Try Galaxy », qui permet aux utilisateurs de smartphones non Galaxy de tester les nouvelles fonctionnalités de la série Galaxy S23 récemment lancée et de One UI 5.1. L’application est désormais disponible en 14 langues, dont l’allemand, l’anglais, l’arabe, le bahasa indonésien, le chinois (CN/TW), l’espagnol, le français, le français canadien, le japonais, le portugais (BR), l’espagnol (Mexique), le suédois et le vietnamien.

« Nous sommes fiers des expériences intuitives, pratiques et personnalisables uniquement disponibles dans l’écosystème Samsung Galaxy », a déclaré Sonia Chang, vice-présidente du Brand Marketing Group of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous nous engageons à continuer à donner aux personnes qui ne sont pas encore des utilisateurs de Samsung l’opportunité d’explorer toutes les possibilités offertes par les expériences Galaxy les plus récentes et les plus performantes ».

La puissance Galaxy

Depuis son lancement en 2022, l’application « Try Galaxy » a été téléchargée plus de 2 millions de fois. Une fois l’application installée, les utilisateurs peuvent trouver des tutoriels utiles et explorer la page d’accueil de l’application, y compris les icônes Galaxy, les widgets et la navigation. Les utilisateurs peuvent également découvrir d’autres applications et fonctionnalités innovantes et uniques disponibles sur Samsung Galaxy. L’application nouvellement améliorée met en évidence les principales caractéristiques de la série Galaxy S23 et de One UI 5.1, notamment :

Appareil photo performant : Les utilisateurs peuvent explorer les possibilités offertes par le système d’appareil photo le plus avancé de Samsung Galaxy, y compris la photographie nocturne véritablement cinématographique et l’intelligence artificielle transformatrice pour des photos de nuit claires et nettes. Ils peuvent également tester des outils d’édition intégrés tels que Photo Remaster pour améliorer automatiquement les détails des images.

Les utilisateurs peuvent explorer les possibilités offertes par le système d’appareil photo le plus avancé de Samsung Galaxy, y compris la photographie nocturne véritablement cinématographique et l’intelligence artificielle transformatrice pour des photos de nuit claires et nettes. Ils peuvent également tester des outils d’édition intégrés tels que Photo Remaster pour améliorer automatiquement les détails des images. Des performances de pointe : Les utilisateurs peuvent découvrir comment la série Galaxy S23 redéfinit les meilleures performances grâce à une vidéo démontrant des capacités de jeu de niveau supérieur avec une plateforme mobile, une batterie et un écran optimisés.

Les utilisateurs peuvent découvrir comment la série Galaxy S23 redéfinit les meilleures performances grâce à une vidéo démontrant des capacités de jeu de niveau supérieur avec une plateforme mobile, une batterie et un écran optimisés. Un écosystème connecté : Les utilisateurs peuvent s’immerger dans le tout dernier monde de One UI 5.1 avec des fonds d’écran, des icônes, des interfaces de messages, des arrière-plans et bien plus encore, pour une expérience mobile qui correspond à leur propre personnalité et à leur propre style.

Disponibilité

Try Galaxy prend désormais en charge 14 langues et l’application peut être téléchargée en scannant simplement le code QR.