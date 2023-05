Samsung dévoile un concept de divertissement à domicile innovant

Samsung Gulf Electronics présente le concept Smart House of Entertainment à Dubaï pour démontrer comment sa gamme de téléviseurs 2023 est la mieux adaptée à l’évolution des besoins des consommateurs dans leur mode de vie. Lors d’un événement exclusif à Dubaï, Samsung a démontré qu’elle est à l’avant-garde de l’innovation dans le divertissement à la maison, grâce à une connectivité intelligente transparente et à une gamme exclusive d’écrans ultra-larges qui placent le téléviseur au cœur de l’expérience de la maison intelligente.

La priorité accordée aux téléviseurs intelligents premium a permis à Samsung de conserver son leadership dans l’industrie de la télévision pendant près de deux décennies. Les données du cabinet d’études Omdia révèlent que Samsung a de nouveau dominé le marché mondial des téléviseurs en 2022, se classant ainsi en tête de ce marché pour la 17e année consécutive.

Samsung a présenté le concept de Smart House of Entertainment dans une luxueuse villa située à Nikki Beach, Dubaï. Ce concept, composé de quatre pièces, propose aux visiteurs un aperçu des expériences de divertissement haut de gamme qu’offre la gamme de téléviseurs Samsung 2023.

Chaque pièce met en avant différents modèles de téléviseurs intelligents, tels que le Neo QLED 8K, l’OLED, The Freestyle, The Frame, The Serif et The Sero. Toutes les pièces sont équipées de la technologie SmartThings de Samsung, transformant ainsi la télévision en centre intelligent de toute la maison. Alors que de nombreux foyers disposent déjà de téléviseurs dans chaque pièce, l’expérience Smart House of Entertainment démontre comment Samsung permet à chaque membre de la famille de bénéficier d’une technologie puissante et intelligente, offrant une expérience de divertissement personnalisée.

Le concept de la maison intelligente correspond à l’intérêt accru des utilisateurs pour les maisons intelligentes. En connectant divers dispositifs et appareils dans toute la maison, Samsung montre comment les usagers peuvent créer un mode de vie intelligent et adapté à leurs besoins.

Mustafa Sadick, Head of Visual Display Group, Samsung Electronics Middle East and North Africa, a déclaré : « Grâce à l’innovation et à l’écoute de ses clients, Samsung continue de dominer le secteur en tant que première marque de téléviseurs au monde, en particulier dans le segment des grands écrans. Avec le concept de Samsung Smart House of Entertainment, nous pouvons démontrer la manière dont nous facilitons le recours de nos clients à des expériences ménagères intelligentes, à la pointe de la technologie. Dans cette démarche, nos partenaires de contenu jouent un rôle fondamental dans l’offre Samsung TV, et nous continuerons à travailler ensemble pour offrir la meilleure expérience client et le meilleur contenu pour tous. »

À partir du salon, les invités ont pu découvrir les meilleurs contenus arabes sur Shahid grâce au Neo QLED de 98 pouces, qui transforme instantanément la pièce en Home Cinéma. Il est alimenté par le Neo QLED 4K et dispose de Mini LED Quantum qui produisent un milliard de couleurs et un contraste intense, avec 1,5 fois de plus de zones d’éclairage que la technologie Quantum Matrix de Samsung. Le tout est complété par un son réaliste avec Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro et Symphony 3.

Les passionnés de jeux vidéo ont vécu une expérience exceptionnelle avec le Neo QLED dans la Gaming Zone powered by Xbox. Le téléviseur est équipé du Motion Xcelerator Turbo+, qui donne vie aux jeux et aux films à grande vitesse, avec des images nettes à des vitesses fulgurantes, ainsi qu’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, et un contenu compatible connecté à un PC. Le projecteur Freestyle offre quant à lui une connectivité facile avec un PC ou une console de jeu, transformant n’importe quelle surface plane en un écran de jeu Full HD de 100 pouces.

Pour permettre aux gamers de profiter pleinement de leurs jeux, le 2023 Neo QLED 4K est doté de la barre de jeu Samsung, contenant des informations utiles telles que le taux de rafraîchissement actuel et le décalage d’entrée. Les joueurs peuvent également modifier le ratio d’aspect de l’écran afin d’élargir leur champ de vision pour un gameplay plus captivant.

Le salon alimenté par OSN a permis aux invités de découvrir comment le 2023 OLED 83″ offre un contraste saisissant, un son spectaculaire et des couleurs éclatantes. Son OLED+ Quantum HDR exclusif, boosté par les Quantum Dots, offre un contraste remarquable, un son spectaculaire et des couleurs éclatantes, élevant le contenu OSN+ à un niveau supérieur. La puissante technologie de traitement IA transforme les contenus ordinaires en vidéos 4K colorées, alors que le son Dolby Atmos offre un son immersif.

La chambre principale a permis aux invités de s’émerveiller devant le contenu STARZPLAY sur The Frame 75″ qui combine l’innovation et la qualité d’image d’un Samsung QLED 4K avec la possibilité de personnaliser l’élégant cadre pour l’adapter à la décoration de la maison. Lorsqu’il est en veille, The Frame se transforme en véritable exposition d’art personnelle, présentant quelques-uns des chefs-d’œuvre les plus appréciés au monde et qui ont été sélectionnés par Samsung en collaboration avec des musées et des galeries de grande renommée.

Grâce à l’innovation de ses produits, Samsung stimule le marché des téléviseurs premium, en attirant davantage de partenaires de contenu dans son écosystème de divertissement. Lors de l’événement Samsung Smart House of Entertainment, des partenaires régionaux et mondiaux tels que STARZPLAY, Anghami, Shahid, OSN, Disney+, YouTube et Microsoft Xbox, entre autres, ont collaboré avec Samsung pour présenter leurs blockbusters, en misant sur les visuels de pointe des nouveaux QLED et OLED, sur la reproduction fidèle des couleurs et sur un son ambiant de haute qualité. En poursuivant des collaborations aussi efficaces, Samsung est à la tête de l’industrie en matière de partenariats au niveau du contenu, apportant plus d’options de divertissement aux clients.

Grâce à des écrans encore plus grands et plus performants, Samsung offre à ses clients des expériences de divertissement optimales, tout en se conformant aux besoins de ces derniers. Le rapport d’Omdia révèle que Samsung a dominé le segment du marché mondial des téléviseurs ultra-larges en 2022, avec une part de marché de 36,1 % et 42,9 % pour les téléviseurs de plus de 75 et 80 pouces, respectivement. Pour le marché des téléviseurs haut de gamme dont le prix est supérieur à 2 500 dollars, Samsung a conservé la plus grande part de marché en termes de revenus, soit 48,6 %.