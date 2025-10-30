La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive, jeudi, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 0,23% à 19.546,88 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,36% à 1.599,03 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,28% à 1.317,41 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a, quant à lui, avancé de 0,31% à 1.916,81 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,37% à 18.605,74 pts et de 0,34% à 16.969,86 pts

S.L.