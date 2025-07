Marhaba 2025: Africa Morocco Link déploie un dispositif exceptionnel

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2025, action d’intérêt national majeure, Africa Morocco Link (AML), compagnie maritime marocaine filiale du Groupe CTM et de Stena Line annonce le déploiement d’un dispositif opérationnel renforcé pour l’édition 2025.

Cette mobilisation témoigne de l’engagement d’AML en faveur d’une mobilité fluide et sécurisée entre l’Espagne et le Maroc répondant aux besoins croissants des passagers et des professionnels du

transport durant cette période clé.

Un engagement opérationnel renforcé

AML intensifie ses capacités sur ses deux lignes stratégiques Tanger Med – Algésiras et Tanger Ville – Tarifa. Avec une moyenne de 28 départs quotidiens, soit une traversée toutes les heures en alternance au niveau des deux ports, la compagnie mobilise une flotte de 7 navires performants, adaptés aux exigences du transport mixte (passagers, véhicules et fret).

Ce dispositif pourra être étendu à 36 départs par jour en fonction des pics de fréquentation prévus fin juillet et août, couvrant ainsi près de 30% des capacités attendues sur ces liaisons.

Pour garantir une expérience optimale, AML met en œuvre un ensemble de mesures adaptées notamment une politique tarifaire compétitive, conçue pour répondre aux besoins de sa clientèle – familles, voyageurs individuels et touristes – un renforcement opérationnel de la flotte, avec des navires fiables assurant ponctualité et fiabilité.

L’amélioration continue des services à bord conforme aux standards internationaux, incluant notamment un service de restauration améliorée inspirée de la cuisine marocaine ainsi que des espaces dédiés au confort des passagers.

Le dispositif mis en place par AML pour accompagner l’opération Marhaba 2025 réaffirme les ambitions de la compagnie maritime nationale, s’inscrivant dans le cadre de son plan de développement. Grâce à un fort ancrage local et une stratégie claire, AML consolide son rôle d’acteur majeur du transport maritime entre les deux rives de la Méditerranée.

Engagement de Africa Morocco Link

« Notre objectif est de développer, avec fierté, le pavillon maritime marocain »

« AML incarne aujourd’hui une ambition maritime renouvelée, portée par une stratégie claire et des partenariats solides. L’intégration au groupe CTM et l’expertise de Stena Line nous permettent de concilier ancrage local et standards internationaux, tout en modernisant notre flotte et nos services.

En 2025, nous prévoyons plus de 9 000 traversées annuelles, avec pour objectif de transporter 1,2 million de passagers. Ces chiffres reflètent notre engagement à jouer un rôle central dans la connectivité entre l’Afrique et l’Europe, en particulier dans le cadre d’initiatives structurantes comme l’opération Marhaba.

Fière de sa marocanité, AML est la seule compagnie nationale à opérer sur le détroit de Gibraltar, un axe stratégique où nous comptons renforcer notre présence et développer nos lignes pour consolider les échanges économiques et humains entre les deux rives.

Pour les Marocains du Monde, AML est bien plus qu’une traversée : c’est un premier pas vers leur pays. Dès qu’ils montent à bord de nos navires, ils sont déjà au Maroc, accueillis avec l’hospitalité et la chaleur qui font la renommée de notre pays » souligne Rachid HOUARI, Directeur Général de la compagnie maritime marocaine AML.

Chiffres clés 2024 : Une croissance soutenue

Africa Morocco Link affiche des performances robustes, témoignant de sa montée en puissance sur le marché du transport maritime :

• 1 million de passagers transportés en 2024.

• 225 000 véhicules particuliers et 8 000 traversées réalisées la même année.

• 6 navires opérationnels en 2024.