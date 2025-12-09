Vivo Energy Maroc dévoile ses nouveaux ambassadeurs de marque

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, ainsi que du Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce la nomination de ses nouveaux ambassadeurs de marque : Noureddine Naybet, Hamza Igamane, Didier Drogba et Jay-Jay Okocha.

Une équipe d’exception réunie autour d’une même conviction : du nord au sud du continent, une même énergie relie le Maroc et l’Afrique : celle du dépassement, du collectif et du progrès.

Des ambassadeurs qui incarnent l’énergie d’un Maroc qui avance

Noureddine Naybet, figure emblématique du football marocain, incarne l’excellence et la fierté nationale qui ont marqué plusieurs générations. À ses côtés, Hamza Igamane, étoile montante de la sélection nationale, représente quant à lui la détermination, la progression et la nouvelle dynamique du football marocain. Ensemble, ils illustrent la transmission générationnelle et l’élan qui accompagne le Royaume sur sa trajectoire de progrès.

Une dimension panafricaine portée par deux légendes du continent

Didier Drogba et Jay-Jay Okocha incarnent la dimension continentale du groupe Vivo Energy. Ces légendes du football continental reflètent l’esprit panafricain, la réussite collective et la force unificatrice du ballon rond, en écho à la présence du Groupe Vivo Energy dans 28 pays à travers l’Afrique.

« Nous croyons profondément au rôle des valeurs du sport pour créer des opportunités et accompagner l’élan d’un continent en pleine transformation. Cette initiative reflète notre volonté d’être un acteur engagé du développement africain, en soutenant ce qui unit, inspire et fait avancer nos sociétés. », Stan Mittelman, CEO de Vivo Energy.

« Le sport, comme l’énergie, relie les personnes et ouvre des horizons. Avec ces quatre nouvelles figures emblématiques, nous célébrons les valeurs du football, mais aussi l’optimisme résolument marocain, l’unité africaine et la jeunesse. », Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

« Représenter le Maroc, c’est avant tout le privilège et la responsabilité de porter l’espoir de toute une nation. À travers cette initiative, nous partageons cette fierté et encourageons les jeunes à poursuivre leurs rêves avec passion et persévérance. », Noureddine Naybet, ancien capitaine des Lions de l’Atlas.

« Je suis fier de représenter le football marocain et d’être aux côtés de ceux qui ont marqué l’histoire du football national et africain. Aujourd’hui, je voudrai que mon parcours contribue à inspirer les nouvelles générations afin qu’elles croient en leurs rêves, car chaque rêve peut devenir réalité. », Hamza Igamane, international marocain.

« Le football m’a appris que l’on avance lorsqu’on avance ensemble. C’est un plaisir de participer à cette initiative qui reflète cet esprit de partage et de fraternité que nous devons continuer à nourrir pour notre continent. C’est un honneur d’y contribuer. », Didier Drogba, ancien international de Côte d’Ivoire.

« Le football, c’est la liberté, la créativité et la joie. Nous voulons rappeler aux jeunes qu’en jouant avec passion et respect, ils deviennent les acteurs d’un avenir meilleur. » Jay Jay Okocha, ancien international du Nigeria.

Une continuité approfondie avec les initiatives en faveur de la jeunesse

Cette initiative s’inscrit des actions de Vivo Energy Maroc en faveur de la jeunesse et la promotion du sport. L’entreprise a notamment lancé, en 2025, le programme “Bhamasna La3bine”, un tournoi national dédié à la découverte de jeunes talents du football ayant sillonné le Royaume, et valorisant l’esprit d’équipe, la persévérance et le dépassement de soi.

Avec ses nouveaux ambassadeurs, Vivo Energy Maroc réaffirme sa volonté de contribuer à insuffler l’énergie d’un Maroc qui avance.