Economie
Bourse de Casablanca : les tops et flops de la semaine
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 24 au 28 août 2026.
Plus fortes baisses :
– Med Paper (-6,62% à 26,10 DH)
– Fenie Brossette (-5,31% à 392 DH)
– Holcim Maroc S.A (-4,11% à 1.726 DH)
– Douja Prom Addoha (-3,82% à 36,05 DH)
– SNEP (-3,51% à 357 DH).
Plus fortes hausses :
– Stroc Industrie (+10,84% à 205 DH)
– Résidences Dar Saada (+6,5% à 188,50 DH)
– Société des Boissons du Maroc (+3,19% à 2.135 DH)
– SMI (+2,99% à 6.900 DH)
– Aluminium du Maroc (+2,81% à 1.901 DH)