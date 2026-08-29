Economie

Bourse de Casablanca : les tops et flops de la semaine

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 août 2026 - 15:12
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 24 au 28 août 2026.

Plus fortes baisses :

– Med Paper (-6,62% à 26,10 DH)

– Fenie Brossette (-5,31% à 392 DH)

– Holcim Maroc S.A (-4,11% à 1.726 DH)

– Douja Prom Addoha (-3,82% à 36,05 DH)

– SNEP (-3,51% à 357 DH).

Plus fortes hausses :

– Stroc Industrie (+10,84% à 205 DH)

– Résidences Dar Saada (+6,5% à 188,50 DH)

– Société des Boissons du Maroc (+3,19% à 2.135 DH)

– SMI (+2,99% à 6.900 DH)

– Aluminium du Maroc (+2,81% à 1.901 DH)

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