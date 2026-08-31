La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 1,47% à 18.652,72 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 1,23% à 1.341,93 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a décroché de 2,1% à 1.380,35 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a baissé de 0,05% à 1.814,22 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-8,44%), « Mines » (-4,31%) et « Pétrole et gaz » (-3,75%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Matériels, logiciels et services informatiques » (+0,91%), « Chimie » (+0,79%), « Sociétés de portefeuilles – holdings » (+0,5%) et « Sociétés de placement immobilier » (+0,5%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 421 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Managem (94,18 MDH), Itissalat Al-Maghrib (50,35 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (39,47 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.095,2 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été accusés par Stroc Industrie (-9,98% à 184,55 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-8,97% à 1.411 DH), Microdata (-8,44% à 705 DH), Balima (-5,98% à 188,05 DH) et AGMA (-5,89% à 6.680 DH).

Contre-tendance, Rebab Company (+4,9% à 104,9 DH), HPS (+3,06% à 670 DH), Lesieur Cristal (+2,56% à 320 DH), AtlantaSanad (+2,3% à 127 DH) et CIH (+2,17% à 353,5 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.