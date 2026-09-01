Economie

Exportations: l’industrie marocaine carbure à l’Auto et au Spatial, près de 300 MMDH générés

Rédaction H1 septembre 2026 - 15:11
©DR
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