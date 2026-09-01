Exportations: l’industrie marocaine carbure à l’Auto et au Spatial, près de 300 MMDH générés

Portées par les performances exceptionnelles des métiers mondiaux du Maroc, les exportations globales du Royaume ont atteint 299,34 milliards de dirhams (MMDH) à la fin juillet 2026, marquant une progression de 8,4 % en glissement annuel, indique l’Office des changes dans son bulletin mensuel.

Automobile et Aéronautique en tête de croissance

Automobile : Le secteur confirme son leadership avec des expéditions en hausse de 14,9 %, s’élevant à 107,14 MMDH. Cette dynamique s’appuie sur la bonne tenue des segments de la « Construction » (+19,9 % à 42,48 MMDH), du « Câblage » (+13,8 % à 40,62 MMDH) et de la branche « Extérieur » (+47,9 % à 3,42 MMDH).

Aéronautique : La filière enregistre une avancée de 19,7 % pour s’établir à 20,56 MMDH, dynamisée par l’« Assemblage » (+24,3 %) et les câblages informatisés (EWIS, +10,4 %).

Agriculture et Agroalimentaire : Le secteur progresse de 7 %, grâce principalement à l’industrie alimentaire qui s’inscrit en hausse de 13,3 %.

Repli sur les phosphates et le textile

À l’inverse, d’autres branches industrielles ont connu une décélération sur les sept premiers mois de l’année :

Phosphates et dérivés : -7,8 %

Textile et cuir : -5,5 %

Électronique et électricité : -2,9 %