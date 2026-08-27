Economie
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 27 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 27 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2372 – 11,8972
1 DOLLAR U.S.A. 8,7857 – 10,2105
1 DOLLAR CANADIEN 6,3252 – 7,351
1 LIVRE STERLING 11,938 – 13,874
1 LIVRE GIBRALTAR 11,938 – 13,874
1 FRANC SUISSE 10,903 – 12,671
1 RIYAL SAOUDIEN 2,34 – 2,7194
1 DINAR KOWEITIEN 28,456 – 33,07
1 DIRHAM E.A.U. 2,392 – 2,7798
1 RIYAL QATARI 2,41 – 2,8008
1 DINAR BAHREINI 23,304 – 27,084
100 YENS JAPONAIS 5,5138 – 6,408
1 RIYAL OMANI 22,82 – 26,52.