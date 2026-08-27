Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 27 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 août 2026 - 09:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 27 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2372 – 11,8972

1 DOLLAR U.S.A. 8,7857 – 10,2105

1 DOLLAR CANADIEN 6,3252 – 7,351

1 LIVRE STERLING 11,938 – 13,874

1 LIVRE GIBRALTAR 11,938 – 13,874

1 FRANC SUISSE 10,903 – 12,671

1 RIYAL SAOUDIEN 2,34 – 2,7194

1 DINAR KOWEITIEN 28,456 – 33,07

1 DIRHAM E.A.U. 2,392 – 2,7798

1 RIYAL QATARI 2,41 – 2,8008

1 DINAR BAHREINI 23,304 – 27,084

100 YENS JAPONAIS 5,5138 – 6,408

1 RIYAL OMANI 22,82 – 26,52.

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