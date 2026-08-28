La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,05% à 19.056,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,14% à 1.364,53 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,09% à 1.423,62 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,37% à 1.823,04 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,4%.