Smart home : un projet marocain signé Domocasa parmi les cinq nommés aux KNX Awards2026

Un projet réalisé à Casablanca, figure parmi les cinq projets nommés dans la catégorie Smart Home Award- Africa, America, Australia des KNX Awards 2026, la référence internationale en matière de standards dans le secteur de la domotique.

L’expertise marocaine dans les technologies du bâtiment intelligent s’illustre sur la scène internationale. Domocasa, entreprise marocaine spécialisée dans l’intégration de solutions de domotique et de smart building, a été sélectionnée parmi les cinq nominés de la catégorie « Smart Home Award – Africa, America, Australia » des KNX Awards 2026, pour son projet de la Résidence Les Arènes , réalisé à Casablanca.

Organisés par la KNX Association, les KNX Awards distinguent les projets les plus innovants utilisant la technologie KNX dans les domaines de la maison et du bâtiment intelligents. Pour cette édition 2026, 55 projets ont été sélectionnés à travers les différentes catégories. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie internationale des KNX Awards, organisée en ligne le 6 octobre 2026.

Cette nomination positionne ainsi un projet conçu et intégré au Maroc aux côtés de 4 réalisations internationales de référence dans le domaine de la smart home.

Une conception marocaine de la maison intelligente

Réalisé par Domocasa dans un appartement de la Résidence Les Arènes à Casablanca, le projet repose sur une approche globale de l’habitat intelligent, dans laquelle les différents équipements techniques ne fonctionnent plus indépendamment les uns des autres mais comme un écosystème intégré.

La solution permet notamment de piloter et d’automatiser l’éclairage, les volets, la climatisation, la sécurité et le contrôle d’accès, mais également de superviser les consommations énergétiques et différents équipements techniques du logement.

Le projet intègre également la gestion automatisée du circulateur d’eau chaude sanitaire afin d’améliorer le confort tout en limitant les pertes énergétiques. Le système KNX est par ailleurs connecté à Home Assistant, permettant une supervision centralisée, la création de scénarios personnalisés et le pilotage à distance du logement.

Cette architecture permet ainsi de faire évoluer le logement en fonction des usages de ses occupants, tout en combinant confort, sécurité, maîtrise énergétique et évolutivité technologique.

KNX, l’interopérabilité du bâtiment intelligent

Au cœur du projet se trouve la technologie KNX, un standard international ouvert dédié à l’automatisation des maisons et des bâtiments.

Contrairement à un système domotique propriétaire dépendant d’une seule marque, KNX permet à des équipements provenant de fabricants différents de communiquer entre eux au sein d’une même installation. Il agit en quelque sorte comme une langue commune entre les équipements du bâtiment.

Éclairage, chauffage et climatisation, stores et volets, sécurité, contrôle d’accès, gestion de l’énergie ou encore interfaces de supervision peuvent ainsi être intégrés dans une architecture unique.

Cette approche ouverte présente un enjeu majeur pour les bâtiments contemporains : elle permet de faire évoluer une installation dans le temps, de remplacer ou d’ajouter des équipements sans être prisonnier d’un écosystème technologique unique et d’intégrer progressivement de nouveaux usages.

Le standard KNX s’appuie aujourd’hui sur un écosystème de plus de 500 fabricants et plus de 8 000 équipements certifiés, permettant aux intégrateurs de concevoir des installations multi-marques adaptées aussi bien aux logements qu’aux hôtels, bureaux, commerces ou grands bâtiments tertiaires.

Faire émerger une expertise technologique marocaine

Pour Domocasa, cette nomination vient également illustrer la montée en compétence des acteurs marocains sur un marché du smart building porté par des enjeux qui dépassent désormais le simple confort.

Réduction et pilotage des consommations énergétiques, optimisation des bâtiments, sécurité, interopérabilité des équipements et capacité à faire évoluer les infrastructures deviennent progressivement des critères structurants dans la conception des nouveaux espaces résidentiels et professionnels.

« Cette nomination est une reconnaissance importante pour Domocasa, mais également pour l’expertise qui se développe aujourd’hui au Maroc dans les métiers du smart building. Notre ambition a toujours été d’aller au-delà de la domotique gadget pour concevoir des bâtiments réellement intelligents : capables de comprendre les usages, d’optimiser leur consommation énergétique et surtout d’évoluer dans le temps. Le fait qu’un projet réalisé à Casablanca soit aujourd’hui sélectionné par un jury international parmi les références de sa catégorie est particulièrement encourageant pour l’écosystème marocain. »