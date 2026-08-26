Les prix des tomates flambent à Casablanca

Les prix des tomates ont enregistré, ce mercredi matin, une forte hausse dans plusieurs marchés de la ville de Casablanca, suscitant une vague de mécontentement parmi les consommateurs.

Selon les constatations effectuées par « Site Info » dans plusieurs marchés casablancais, le prix du kilogramme de tomates a atteint 5 dirhams, un niveau jugé élevé par plusieurs citoyens en comparaison avec les prix pratiqués auparavant.

Un professionnel du secteur a expliqué à « Site Info » que cette hausse intervient à l’occasion du jour férié de la fête du Mawlid, qui a entraîné la fermeture de la plupart des marchés.

Selon ce même professionnel, de nombreux vendeurs profitent de ces jours fériés pour augmenter les prix des fruits et légumes.