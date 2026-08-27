La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,25% à 19.075,49 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,05% à 1.366,87 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,46% à 1.427,43 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,06% à 1.818,58 pts.

Le MASI avait clôturé lundi sur une hausse de 0,69%, avant la fermeture de la Bourse de Casablanca mardi et mercredi à l’occasion de la commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui.