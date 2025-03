La Fédération Tijara tient son assemblée générale extraordinaire

L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération Tijara s’est tenue le 26 mars à Casablanca, en présence de ses membres et de ses partenaires stratégiques (ONSSA, PORTNET, ADII, OMPIC, RAM CARGO …) afin d’adopter une modification significative de ses statuts.

Cette réforme a pour objectif d’intégrer les industriels distributeurs des produits de grande consommation au sein de la fédération, marquant ainsi un tournant majeur dans la structuration et l’agilité de l’organisation.

L’adoption des nouveaux statuts a eu lieu à l’unanimité, soulignant l’engagement des membres de Tijara envers une vision commune : celle de dynamiser et de moderniser le secteur de la distribution et de l’industrie des produits de grande consommation au Maroc.

Cette évolution des statuts, selon Ali Tazi, Président Exécutif de Tijara, « représente une nouvelle dynamique que nous souhaitons impulser au sein de notre fédération. L’une des raisons principales ayant motivé cette modification est précisément cette volonté de renforcer l’agilité de notre secteur. Nous devons, ensemble, faire preuve de réactivité face aux enjeux économiques contemporains et contribuer activement à l’industrialisation et à la dynamisation de notre économie. »

L’assemblée a été marquée par l’intervention de Chakib ALJ, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, invité d’honneur, qui a abordé le thème : « De la distribution à l’industrie pour une bonne création de valeurs. » Cette intervention a permis de mettre en lumière les défis et les opportunités que rencontrent les entreprises marocaines dans un contexte mondial caractérisé par une concurrence accrue et une mondialisation galopante. ALJ a insisté sur l’importance de l’intégration des secteurs de la distribution et de l’industrie des produits de grande consommation afin de créer une valeur durable et renforcée pour l’économie nationale.

Moncef BELKHAYAT, Président d’honneur de Tijara, a également pris la parole pour partager son expérience, en retraçant l’évolution de son groupe DISLOG : d’acteur économique reconnu dans le domaine de la distribution à un industriel de dimension internationale. À travers cette transformation, il a démontré que l’industrialisation est un levier stratégique pour générer de la valeur ajoutée et renforcer la compétitivité sur le marché international. « L’industrialisation permet non seulement de soutenir notre économie, mais aussi d’assurer une meilleure compétitivité et résilience face à la concurrence mondiale », a-t-il souligné.

Cet événement marque ainsi une étape importante dans l’histoire de Tijara, qui se positionne aujourd’hui comme un acteur central dans le soutien à l’industrialisation et à la croissance économique du Maroc. En modifiant ses statuts pour y inclure les industriels distributeurs des produits de grande consommation, Tijara entend jouer un rôle clé pour contribuer au développement de notre pays.

