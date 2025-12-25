Assurance inclusive : ce qui a été réalisé jusqu’à présent

L’ACAPS renforce l’inclusion assurantielle au Maroc, en facilitant l’accès aux services pour les populations vulnérables. L’Autorité pilote la feuille de route de la Stratégie nationale d’Inclusion financière et déploie des initiatives innovantes, comme la Cellule Innovation & InsurTech et le Programme Émergence. Chaque solution est examinée pour garantir son efficacité et sa conformité. Cette démarche favorise un marché plus accessible, sécurisé et adapté aux besoins réels des assurés.

L’ACAPS joue un rôle central dans la promotion de l’inclusion assurantielle et l’accès aux services d’assurance pour les populations vulnérables ou peu desservies. L’Autorité s’inscrit pleinement dans la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF) et pilote la mise en œuvre de la feuille de route dédiée à l’inclusion assurantielle, un pilier essentiel de cette stratégie nationale.

«L’ACAPS contribue activement à l’inclusion financière et à l’amélioration de l’accessibilité de l’assurance pour les populations vulnérables», déclare aux Inspirations ÉCO, Abderrahim Chaffai, président de l’ACAPS.

Dans cette optique, l’Autorité a étendu le périmètre de distribution des produits de microassurance aux établissements de paiement, grâce à un amendement de sa circulaire générale en 2022. Cette évolution réglementaire permet à ces établissements d’assurer la présentation d’opérations d’assurance, ouvrant la voie à des modèles de distribution plus accessibles, notamment dans les zones rurales ou peu bancarisées.

L’initiative représente un levier majeur pour promouvoir l’assurance inclusive, en facilitant l’accès aux produits pour les segments de population historiquement peu desservis. La feuille de route de la SNIF, qui sera validée d’ici fin 2025, vise à renforcer l’impact des actions menées. L’ACAPS entend capitaliser sur les réalisations déjà engagées et intensifier son action avec une implication accrue des acteurs du marché.

«L’objectif est d’accélérer le développement de solutions inclusives adaptées aux besoins des populations cibles, et d’en assurer un déploiement durable à l’échelle du secteur assurantiel», précise Chaffai.

L’Autorité favorise ainsi une approche participative et coordonnée, impliquant assureurs, intermédiaires, institutions financières et acteurs du secteur public. Cette dynamique collaborative permet de créer un écosystème où innovation et accessibilité vont de pair. Elle contribue également à renforcer la confiance des consommateurs, en garantissant des produits fiables, transparents et adaptés aux besoins spécifiques des populations vulnérables.

L’innovation comme moyen de renforcer l’inclusion

L’ACAPS a placé l’innovation technologique au cœur de sa stratégie pour moderniser le secteur des assurances marocain. La Cellule Innovation & InsurTech joue le rôle de catalyseur, offrant un accompagnement spécifique aux porteurs de projets innovants.

«La Cellule Innovation & Insurtech de l’Autorité agit comme point d’entrée pour les porteurs de projets innovants», explique Chaffai.

De son côté, le Parcours InsurTech permet aux entrepreneurs de présenter leurs solutions, sécuriser la conformité réglementaire et préparer un déploiement maîtrisé sur le marché. En 2025, le Programme Émergence a été lancé, réunissant assureurs, intermédiaires, experts InsurTech et talents technologiques pour identifier et développer des cas d’usage innovants.

Parallèlement, l’ACAPS participe à l’international via le BimaLab Africa InsurTech Accelerator, soutenant les startups marocaines et africaines pour développer des solutions inclusives et climatiques.

«Cette dynamique internationale contribue à renforcer la maturité des startups, leur visibilité régionale et leur capacité à se développer dans un cadre réglementaire sécurisé», souligne le président.

L’ensemble de ces initiatives démontre la capacité du marché marocain à se mobiliser collectivement et à produire des résultats tangibles. L’innovation devient ainsi un levier stratégique pour moderniser le secteur, améliorer la protection des assurés et favoriser l’émergence de solutions digitales adaptées aux besoins réels. Le cadre réglementaire flexible et les programmes de soutien permettent aux compagnies et aux startups de tester, expérimenter et déployer rapidement des solutions innovantes, tout en respectant la sécurité des assurés.

Inclusion : le suivi et l’évaluation sont la clé

L’ACAPS assure un suivi précis des programmes InsurTech afin de mesurer leur impact sur le marché et sur les assurés. Les initiatives telles le Parcours InsurTech et le Programme Émergence intègrent des mécanismes de suivi qualitatifs et quantitatifs.

«Chaque solution est examinée dans son modèle opérationnel et son degré de maturité, ce qui offre une visibilité fine sur l’évolution du pipeline InsurTech», explique Chaffai.

Les informations recueillies alimentent la veille technologique et réglementaire, tout en permettant d’anticiper les besoins d’adaptation du cadre légal et d’identifier les tendances émergentes. Le suivi inclut également l’analyse des reportings prudentiels, le contrôle des réclamations et des études spécifiques sur certains segments, comme la microassurance ou la distribution digitale. Ces démarches permettent d’apprécier si les innovations améliorent l’accessibilité des produits, la qualité de service, la transparence ou les délais d’indemnisation.

L’ACAPS favorise aussi la concertation interinstitutionnelle via le Morocco Fintech Center, regroupant autorités financières et acteurs de l’écosystème. Ce cadre permet de croiser les constats, évaluer les impacts sur le système financier et, si nécessaire, proposer des ajustements réglementaires.

«Notre objectif est de garantir un développement responsable et sécurisé des nouvelles technologies au service des assurés», conclut Abderrahim Chaffai.

Ainsi, l’Autorité consolide un secteur d’assurance innovant, inclusif et résilient. Les initiatives digitales et InsurTech contribuent à moderniser le marché, à protéger les populations vulnérables et à renforcer la compétitivité du secteur marocain face aux évolutions technologiques et économiques. L’approche proactive de l’ACAPS assure que l’innovation et l’inclusion financière avancent main dans la main, et consolident la confiance des consommateurs et la stabilité du marché national.

Abdelhafid Marzak / Les Inspirations ÉCO