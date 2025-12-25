La Bourse de Casablanca garde le cap ce jeudi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gardé le cap de la hausse jeudi à la clôture, son indice principal, le MASI, gagnant de 0,13% à 18.941,16 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,21% à 1.496,06pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,59% à 1.252,93 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,93% à 1.866,07pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont baissé respectivement de 0,78% à 17.382,83 pts et 0,53% à 16.006,11 pts.

S.L.