La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,29% à 18.972,71 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,29% à 1.503,58 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,39% à 1.265,19 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,2% à 1.852,66 pts.

Aux valeurs individuelles, Sanlam Maroc (+9,96 % à 2.529 DH), HPS (+5,44 % à 559,9 DH), Maghreb Oxygène (+3,42 % à 413,9 DH), Lesieur Cristal (+3,13 % à 330 DH) et Colorado (+3,05 % à 83,48 DH) affichaient les meilleures performances.

En revanche, Delta Holding (-3,9% à 74 DH), BMCI (-2,97 % à 620 DH), CFG Bank (-2,58 % à 241,6 DH), Ennakl (-1,87 % à 52 DH) et AtlantaSanad (-1,36 % à 151,9 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,14%.

S.L