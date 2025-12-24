Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mercredi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+9,99% à 818 DH),
– Sanlam Maroc (+9,58% à 2.300 DH),
– Atlantasanad (+8,45% à 154 DH),
– SMI (+7,42% à 4.055 DH),
– Lesieur Cristal (+6,67% à 320 DH).
Plus fortes baisses :
– CDM (-7,41% à 1.000 DH),
– Maroc Leasing (-5,99% à 357,2 DH),
– HPS (-5,98% à 531 DH),
– Label Vie (-4,91% à 4.450 DH),
– Aradei Capital (-4,12% à 430 DH).