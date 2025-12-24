Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 décembre 2025 - 18:41
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mercredi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+9,99% à 818 DH),

– Sanlam Maroc (+9,58% à 2.300 DH),

– Atlantasanad (+8,45% à 154 DH),

– SMI (+7,42% à 4.055 DH),

– Lesieur Cristal (+6,67% à 320 DH).

Plus fortes baisses :

– CDM (-7,41% à 1.000 DH),

– Maroc Leasing (-5,99% à 357,2 DH),

– HPS (-5,98% à 531 DH),

– Label Vie (-4,91% à 4.450 DH),

– Aradei Capital (-4,12% à 430 DH).



