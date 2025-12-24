Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 24 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 décembre 2025 - 09:43
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 24 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2836 – 11,9512

1 DOLLAR U.S.A. 8,7201 – 10,1341

1 DOLLAR CANADIEN 6,3753 – 7,4091

1 LIVRE STERLING 11,786 – 13,698

1 LIVRE GIBRALTAR 11,786 – 13,698

1 FRANC SUISSE 11,076 – 12,872

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3247 – 2,7017

1 DINAR KOWEITIEN 28,39 – 32,994

1 DIRHAM E.A.U. 2,3743 – 2,7593

1 RIYAL QATARI 2,392 – 2,7798

1 DINAR BAHREINI 23,131 – 26,881

100 YENS JAPONAIS 5,5984 – 6,5062

1 RIYAL OMANI 22,65 – 26,322

S.L.



