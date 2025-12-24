Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 24 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 24 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2836 – 11,9512
1 DOLLAR U.S.A. 8,7201 – 10,1341
1 DOLLAR CANADIEN 6,3753 – 7,4091
1 LIVRE STERLING 11,786 – 13,698
1 LIVRE GIBRALTAR 11,786 – 13,698
1 FRANC SUISSE 11,076 – 12,872
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3247 – 2,7017
1 DINAR KOWEITIEN 28,39 – 32,994
1 DIRHAM E.A.U. 2,3743 – 2,7593
1 RIYAL QATARI 2,392 – 2,7798
1 DINAR BAHREINI 23,131 – 26,881
100 YENS JAPONAIS 5,5984 – 6,5062
1 RIYAL OMANI 22,65 – 26,322
