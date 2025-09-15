Fès : le Groupe CTM reprend la gestion du transport urbain par autobus

Le transport urbain de la ville de Fès change de délégataire. Le Groupe CTM, via sa filiale Issal Fès, a officiellement pris en charge la gestion du service public de transport par autobus à la suite d’une convention signée le 11 septembre 2025 avec le Conseil communal.

Cette transition s’inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du transport urbain par autobus, lancé par le ministère de l’Intérieur et doté d’une enveloppe de 11 milliards de dirhams. Le plan prévoit la mise à disposition de 3 746 bus au profit de 37 autorités délégataires à travers le Royaume.

Un déploiement progressif

À Fès, le réseau urbain sera progressivement déployé sur une période de six mois, avant une mise en service complète dès la réception des nouveaux bus commandés dans le cadre d’un appel d’offres. L’initiative intervient dans une période charnière pour le Maroc, marqué par la préparation de grandes échéances comme la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, qui nécessitent des infrastructures de mobilité modernes et fiables.

Un acteur de référence

Après Tétouan, ce positionnement confirme la volonté de CTM de diversifier ses activités et de renforcer son rôle dans la mobilité multimodale. Avec plus de 106 ans d’expérience, le groupe est déjà reconnu dans le transport interurbain et de marchandises, mais aussi dans le transport maritime via Africa Morocco Links (AML), qui assure chaque année plus de 9 000 traversées entre le Maroc et l’Espagne.

En 2024, CTM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard de dirhams et emploie près de 2 500 collaborateurs. Son réseau transporte plus de 25 millions de passagers par an à travers l’urbain, l’interurbain et le maritime, avec une flotte de plus de 800 véhicules et 7 navires.

En reprenant le transport urbain de Fès, CTM confirme son ambition de proposer aux citoyens marocains des solutions de mobilité durables, intégrées et adaptées aux besoins des territoires.