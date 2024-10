BMCI accorde 200 MDH à Al Amana pour renforcer la microfinance au Maroc

La BMCI a annoncé, ce 23 octobre, la mise en place d’une solution de financement inédite au Maroc en faveur de l’Association AL AMANA, leader dans le secteur du micro-crédit.

Ce financement inclusif durable (ISLF+), d’un montant de 200 millions de dirhams, marque une avancée majeure pour la microfinance au Maroc en soutenant à la fois l’inclusion financière et le développement durable.

Avec plus de 27 ans d’expertise, AL AMANA se concentre sur l’accès au crédit pour les micro-entreprises et très petites entreprises (TPE), souvent exclues des circuits financiers traditionnels.

Grâce à ce partenariat avec la BMCI, l’association pourra étendre ses actions, notamment en intégrant des mesures concrètes pour répondre aux défis environnementaux, un enjeu crucial dans le contexte actuel de transition vers une économie plus verte, indique la banque.

Un des aspects novateurs de ce financement est l’intégration d’un dispositif d’évaluation des risques climatiques dans le secteur agricole, mis en place par AL AMANA. Cette initiative vise à renforcer la résilience des micro-entreprises face aux impacts du changement climatique, garantissant ainsi une plus grande durabilité des projets financés. De plus, le JuST Institute accompagnera l’association pour former ses équipes sur cette nouvelle approche environnementale.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de développement durable de la BMCI, en partenariat avec l’équipe Microfinance de BNP Paribas.