Zeekr: le 7X débarque au Maroc

La marque Zeekr enrichit aujourd’hui sa gamme locale avec le lancement du Zeekr 7X, son premier SUV électrique familial de taille moyenne, sur le marché marocain.

Représentant fidèlement l’ADN de la marque, le Zeekr 7X est un concentré de performances électrisantes dans un écrin de sophistication. Marquant une étape clé dans le déploiement international de la marque, il conforte résolument la lancée de Zeekr au Maroc.

« Avec le lancement du Zeekr 7X au Maroc, nous définissons un nouveau Benchmark dans la mobilité électrique premium au Royaume. Ce SUV familial 100 % électrique combine grande autonomie, performances accrues et technologies de pointe, tout en restant parfaitement adapté aux attentes des clients marocains en matière de confort, de sécurité et de design » a affirmé Hicham HASNAOUI, Directeur de la marque Zeekr.

Conçu au centre de design Zeekr de Göteborg, le Zeekr 7X incarne l’essence même de l’esthétique scandinave. Chaque surface a été pensée, chaque ligne est fonctionnelle. Le résultat : un véhicule de 4 787 mm de long, à la fois imposant et gracieux, dominant sans être massif.

Les lignes épurées et les surfaces sculptées de l’extérieur s’harmonisent parfaitement entre les phares à LED effilés et les feux arrière qui s’étendent sur toute la longueur. Les jantes de 21 pouces et l’assise affirmée de 1 650 mm confèrent à la voiture des proportions qui expriment à la fois dynamisme et raffinement. Un design qui privilégie la fonction tout en sublimant l’esthétique.

A l’intérieur, le Zeekr 7X révèle sa véritable nature. Malgré ses dimensions extérieures de taille moyenne, son habitacle offre l’espace d’un SUV grand format. Cette prouesse témoigne de la

précision de l’ingénierie suédoise : optimiser l’espace sans sacrifier l’élégance.

Des matériaux et des finitions raffinées créent une atmosphère de luxe inédit. Portes avant et arrière électriques sur les configurations supérieures, fonction de massage, chauffage et ventilation des sièges sur la version Privilege: il ne s’agit pas de simples équipements, mais de détails soigneusement pensés qui transforment chaque trajet en une expérience unique.

L’écran tactile HD de 16 pouces s’intègre parfaitement à l’architecture de l’habitacle, tandis que l’affichage tête haute à réalité augmentée de 36,2 pouces place les informations essentielles précisément là où elles doivent être : dans le champ de vision naturel du conducteur.

Le Zeekr 7X dispose de 32 espaces de rangement judicieusement répartis et conçus de manière ergonomique, permettant aux utilisateurs de ranger facilement des grandes valises aux produits du quotidien, sans perturber l’habitabilité. Avec un volume de coffre de 616 litres (extensible à 1978 litres banquette rabattue), le Zeekr 7X est parfaitement adapté aux escapades en famille et aux week-ends de camping. Le capot avant cache également un coffre frontal (frunk) d’une capacité de 62L (44L sur la version Privilege).

Côté performances, le Zeekr 7X ne fait pas de compromis. Reposant sur une architecture électrique 800 V optimisée, les différentes motorisations proposées s’adaptent aux diverses aspirations de conduites : La version Core à propulsion (RWD) -avec son moteur de 310 kW (416 cv) – offre une réactivité dynamique et une efficacité remarquable, avec une autonomie allant jusqu’à 480 km WLTP; idéale pour les déplacements quotidiens.

La version Long Range porte cette autonomie mixte à 615 km sur une batterie de 100kW, idéale pour ceux qui refusent de planifier leurs trajets en fonction des arrêts de recharge.

Quant à ceux qui recherchent des performances ultimes, la version Privilège à transmission intégrale libère 475 kW (630cv) et 710 Nm de couple instantané. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 3,8 secondes, tandis que la suspension pneumatique active et les modes tout-terrain dédiés garantissent des performances optimales sur tous les terrains.

Les batteries développées par les ingénieurs Zeekr se distinguent par des capacités de recharge parmi les plus rapides au monde : avec une capacité de recharge sur courant continu DC à 450kW, la recharge du Zeekr 7X passe de 10 à 80 % en seulement 13 minutes sur une borne DC de 350kW.

Sur le plan technologique, le Zeekr 7X est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8295 dernière génération – le processeur le plus rapide jamais intégré à un véhicule Zeekr garantissant

une expérience fluide et réactive dans toutes les situations.

Le cockpit numérique du Zeekr 7X offre la réactivité attendue par les conducteurs modernes. Les

systèmes de sécurité complets fonctionnent discrètement en arrière-plan, grâce à douze caméras et un radar de pointe. Le véhicule est équipé de la dernière génération d’aides à la conduite intelligentes, pour davantage de sécurité et de fiabilité.

Le Zeekr 7X a été conçu pour répondre aux standards de sécurité les plus exigeants, avec un score maximal de 5 étoiles Euro NCAP, référence européenne en matière de tests de collision et d’évaluation des aides à la conduite. Sa structure de carrosserie optimisée, l’intégration d’airbags multiples et la présence d’une large gamme de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), comme le freinage d’urgence autonome, l’assistance au maintien de voie ou encore le régulateur de vitesse adaptatif, visent à offrir une protection élevée aux occupants tout en améliorant la sécurité des autres usagers de la route. Cette approche place le Zeekr 7X parmi les SUV électriques familiaux qui font de la sécurité une priorité centrale dans leur développement.

Le Zeekr 7X débute sa commercialisation avec un prix de lancement à partir de 575.000 MAD. Une offre attractive pour un SUV électrique familial destiné à bousculer les codes de la mobilité premium au Royaume : technologie de pointe, performances exceptionnelles, autonomies généreuses et chargement ultra-rapide… Pour vivre pleinement une mobilité réinventée.