Economie
La Bourse de Casablanca entame sa séance en hausse ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a démarré en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,17% à 18.567,53 points (pts).
Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,11% à 1.516,26 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,37% à 1.256,21 pts.
Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’appréciait de 0,33% à 1.798,64 pts.
La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,83%.
S.L.