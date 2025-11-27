La Bourse de Casablanca entame sa séance en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,17% à 18.567,53 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,11% à 1.516,26 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,37% à 1.256,21 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’appréciait de 0,33% à 1.798,64 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,83%.

